KKTC'den dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa'da yapımı devam eden Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi için "üs" nitelendirmesinde bulundu

Erdoğan "Ada'da Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı binasıyla, Kuzey Kıbrıs Parlamento binası inşaatını yapıyoruz. Her ikisi de muhteşem birer bina oluyor. Yanında da oraya hizmet verecek gayet güzel bir mescit yapılıyor. Herhalde bu üslerden daha önemli bir şey yok" dedi

Erdoğan "Onlar askeri üs yapıyor, biz siyasi üs yapıyoruz. Çalışmayı en güzel şekilde devam ettireceğiz. Tekrar bir kontrole gidip inşaat ne durumda onu görmem lazım. Gördüğüm kadarıyla Kıbrıs taşından hakikaten muhteşem bir eser meydana geliyor. Yani Türkiye gerektiği zamanda gereken adımları atar" diye konuştu