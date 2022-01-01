Erdoğan Orsen, CD’sini Ersin Tatar’a takdim etti

Doğu Akdeniz Doğa Koleji 10. sınıf öğrencisi Erdoğan Orsen, “Kıbrıs Benim Vatanım” şarkısının bulunduğu CD’yi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a taktim etti. Genç müzisyen Erdoğan Orsen, sözleri Orhan Orsen'e ve müziği kendisine ait yine kendisinin seslendirdiği, “Kıbrıs Benim Vatanım” isimi şarkısı için Ersin Tatar’dan taktir ve destek gördü. Erdoğan Orsen, Ersin Tatar’ı Cumhurbaşkanlığı Sarayında ziyaret ederek CD’sini sundu. Erdoğan Orsen’ın “Kıbrıs Benim Vatanım” şarkısı, büyük beğeni görüyor ve öğretici bulunuyor.

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01/01/2022 17:06