Erdoğan: Ortak çaba bölgemizdeki barış ve istikrarı destekleyecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’ın tweetine cevaben, “Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim.” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın tweet’ine cevap verdi.

Trump, “Türkiye’den güzel haberler var. Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo birazdan basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederim. Milyonlarca hayat kurtarılacak.” demişti.

Erdoğan, Trump’ın tweetine cevaben “Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı olan terörizmi yendiğimizde daha birçok can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim.” ifadelerini kullandı. Kaynak: TRT Haber

18/10/2019 09:38