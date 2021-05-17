Erdoğan: PKK'nın Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin kod isimli terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin kod isimli teröristin Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Erdoğan, "Pek çok kanlı eylemin faili olan bu terörist, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında askerlerimize karşı yapılan pek çok saldırının da sorumlusudur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gara Operasyonu sırasında 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri yine bu teröristtir." dedi.

Erdoğan, "Etkisiz hale getirilen Sofi Nurettin'in durumu, PKK/KCK ile PYD/YPG'nin aynı örgüt olduğu gerçeğini inkarı mümkün olmayacak şekilde ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

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17/05/2021 20:08