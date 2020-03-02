Erdoğan: Rejime tarihinin en büyük kayıplarını verdirdik

Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla devam ediyor. Rejim güçleri ağır zayiatlar veriyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib’de devam edenharekatla ilgili konuştu, net mesajlar verdi.

“Rejime tarihinin en büyük kayıplarını verdirdik, rejimin kayıpları sadece başlangıç” diyen Erdoğan, Rusya ve İran’ı doğrudan hedef almadıklarını da belirtti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib’deki harekatı değerlendirdi.

Erdoğan, İdlib’deki operasyonların 34 şehitten sonra kapsamlı bir hale getirildiğini ifade ederek, toprağa düşen hiçbir şehidin kanını yerde bırakmadıklarını belirtti.

Erdoğan, “Daha önce Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatı ile neyi amaçlıyorsak bu harekatla da onu amaçlıyoruz. Rejime tarihinin en büyük kayıplarını verdirerek bismillah dedik. Kan dökülmemesi, can yanmaması konusundaki hassasiyetimizi çekingenlik olarak göstermeye çalışanlara karşı gücümüzü göstermeye yeni başlıyoruz. Rejimin kayıpları sadece bir başlangıç. Biz bu gafillere Türkiye’nin büyük bir devlet olduğunu gösteriyoruz. Bir an önce Türkiye’nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa boyunlarının üzerindeki o baş da kalmayacak. Biz topraklarımızın güvenliğini sağlıyoruz” dedi.

Türkiye’nin, Suriye’de Rusya’yı ve İran’ı doğrudan hedef almadığını da kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu; “Suriye’de bizim sizinle herhangi bir derdimiz yok. Rejim unsurlarını imha ediyoruz. Bu hassasiyetimize de saygı gösterilmesini istiyoruz. Bu mücadele bizim şahsi tercihimizle değil. Milletimizin topyekün iradesiyle yürütülmektedir. Suriye’deki oyunu milletimizle birlikte gördük. 15 Temmuz’da neden milletimiz sokağa çıkmışsa Türkiye bugün de aynı sebeple Suriye’dedir.Türkiye mücadelesini herhangi bir ülkeye, kuruma, güvenerek değil, kendi yüreğine, bileğine, insanına, imkanlarına dayanarak yürütmektedir” dedi.

02/03/2020 20:20