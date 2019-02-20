Erdoğan: Rumlar ve CHP istemiyor diye Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimizi durdurmayacağız

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetleri ile ilgili olarak, “bizi en çok yaralayan, CHP'nin Rumların ağzıyla konuşmasıdır. Rumlar ve kimi CHP milletvekilleri istemiyor diye Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetlerimizi durdurmayacağız' dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu:

“Önceki gün bir CHP milletvekili çıktı, doğal gaz ve petrol arama çalışmalarımızı eleştiriyor, durdurulmasını istiyor. Gaflettir bu. Bu tür çağrıları Rumlardan işitiyorduk. Bizi en çok yaralayan CHP'nin Rumların ağzıyla konuşmasıdır. Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüğü çalışmalardan rahatsızlık tabiidir. Sorgulanması gereken CHP'nin tavrıdır. CHP ve Rumlar istiyor diye, Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz arama çalışmalarımızı tabi ki durdurmayacağız”