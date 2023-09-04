Erdoğan: Rusya’nın KKTC’de ofis açma kararından memnuniyet duyduk

Yeni haftanın ilk gününde Rusya'nın Soçi kentinde kritik bir zirve var.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Üç saat süren ikili görüşmenin ardından Erdoğan ve Putin ortak basın açıklaması düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İkili ticaret hacminde 100 milyar dolar olarak belirlediğimiz hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. Bu yılın ilk 7 ayında 3.5 milyon Rus turist ülkemize geldi. Üzerinde durduğumuz konulardan biri Karadeniz girişiminin yeniden canlandırılması oldu. Gündeme getirilen alternatif öneriler Karadeniz İşbirliği gibi kalıcı bir model sunamamıştır. Rusya'nın beklentileri tüm tarafların malumudur. Rus dostlarımızın gündeme getirdiği hususları biz de farklı sözlerle ifade ettik, ediyoruz. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler için yeni öneriler paketi hazırladık. BM'nin yeni çalışmasıyla netice alınacağını umuyorum. Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz. Taraflar arasında doğrudan müzakerelere evvelce ev sahipliği yaptık. Bu konuda üzerimize düşeni yine yapmaya hazırız. Sayın Putin'le bölgesel ve küresel meseleleri ele aldık. Suriye, Kafkasya, Libya ve Afrika'yla ilgilileri konuları değerlendirdik .

Rusya'yla yakın temasımız bölgesel ve küresel meselelerin çözümüne katkı sağlamaya devam edecektir.

Akkuyu Nükleer Santrali son şiddetiyle yürüyor. İkinci bir nükleer santral Sinop konusunu da bugün sayın dostum Putin'le değerlendirdik.

Ukrayna'nın yaklaşımlarını yumuşatması gerekiyor. Ukrayna'dan çıkan tahılın yüzde 44'ü Avrupa ülkelerine giderse doğal olarak Rusya buna olumlu bakmıyor. Bugünkü görüşmede Sayın Putin 1 milyon ton tahılı ihtiyacı olan Afrika ülkelerine göndermeye hazır olduklarını söyledi. Biz de bu tahılı fabrikasyon olarak un haline getirip Afrika ülkelerine gönderebiliriz.

PUTİN: RUS TAHILI TÜRKİYE ÜZERİNDEN AFRİKA'YA GİDECEK

Vladimir Putin, "Küresel ve bölgesel konuları değerlendirdik. Ticaret hacmimiz 62 milyar dolara ulaştı. Dolar ve avronun payı aramızdaki ticarette sürekli düşüyor. Rosatom şirketimiz Akkuyu Nükleer Santralinin inşaatına devam ediyor. Önümüzdeki yıl ilk ünite enerji versin diye binlerce insan çalışıyor. Enerji alanında işbirliğimiz stratejik nitelikte. Türk ekonomisine ucuz yakıt sevkıyatına devam edeceğiz. Gazprom Botaş'a doğalgaz dağıtım alanının kurulması için yol haritasını paylaştı. Bugün Karadeniz girişiminin sona ermesinden bahsettik. Batı bizi buna mecbur etti. Batı Rus tarım ve gübre ürünlerinin ihraç edilmesini engelliyor. Biz Ukrayna tarafının insani koridorlarını terörist saldırılar yapmak için kullandığını söylüyoruz. Ukrayna'nın dünya gıda ihracatındaki payı yüzde beş bu oran ileride daha da azalacak. Gönderilen gıdaların yüzde 70'i gelişmiş ülkelere gitti, ihtiyacı olan fakir ülkeler yüzde 3'ten daha az pay aldı. Biz anlaşmayı canlandırmaya hazırız. Rus ürünlerine yaptırımlar kaldırılmalı. Rusya'dan 1 milyon ton tahıl imtiyazlı fiyatla Türkiye üzerinden Katar finansmanıyla Afrika'ya gönderilmesi üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamalarından satır başları: Sayın Erdoğan'ın çabalarıyla gelinen noktalar Ukrayna tarafından çöpe atıldı. Arabuluculuk konusundaki girişimleri biz hiç reddetmedik. Çin ve Afrika ülkelerinden de arabuluculuk girişimleri var. Biz tahıl anlaşmasına katıldık çünkü Sayın Erdoğan'ın aracılığıyla Rus tarafının lehine bir dizi anlaşmayı BM nezdinde onayladık. Rus tarafına verilen sözler yerine getirilmedi. Bizden uzatmamız istendi, biz üç kez uzattık, bizi aldattılar biz açık açık söylüyoruz. Şu anda biz anlaşmaya karşı olmadığımızı söylüyoruz, bize verilen sözler yerine getirilirse biz mutabakata geri döneceğiz. Bu insani koridorlar askeri amaçlarla kullanıldı karşı taraf tarafından. Türk Akım ve Mavi Akım saldırıya uğradı. Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından kalkan İHA'lar ve SİHA'lar gemilere saldırılar düzenliyor.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Peskov, iki liderin görüşmesinin "yapıcı" geçtiğini aktardı.

Öte yandan Peskov, Erdoğan ve Putin görüşmesinin ardından herhangi bir anlaşma imzalanmasının beklenmediğini de ifade etti.

İki lider Rus Sanatoryum'daki görüşmenin başında açıklama yaptı.

Türkiye-Rusya ilişkilerinde çok farklı bir dönemde olunduğunu ifade eden Erdoğan, "Hele hele Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın geldiği böyle bir dönemde bu ziyareti gerçekleştirmiş olmak, sizin bu daveti yapmış olmanız beni ve heyetimi gerçekten mutlu etmiştir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Rusya arasındaki ilişkilerde özellikle şu andaki dış ticaret hacmimizin 62 milyar dolarda olması ve 100 milyar dolar hedefine doğru yürüyor olmamız bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Bugün burada Merkez Bankası başkanlarımızın bir araya gelmesi, birbirleriyle ayrıca görüşecek olmalarının, aramızdaki ikili ilişkilerde yerli para birimine adım atma noktasında da önemli olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Akkuyu Nükleer Enerji Santralindeki gelişmelerin gayet iyi devam ettiğini, orada 25 bine yakın istihdam sağlanmasının önemli olduğunu dile getiren Erdoğan, "İlk üniteyle ilgili atılmış olan adım gayet güzel. Kaldı ki bizim daha önce de sizinle görüştüğümüz gibi Sinop Nükleer Enerji Santraliyle ilgili de bir adım atmamız söz konusu olacak diye düşünüyorum. Tabii Trakya'da bir 'hub'ın olacak olması o da ayrı bir zenginlik ve bir canlılık unsuru." ifadelerini kullandı.

"TURİZMDE RUSYA BİZDE BİR NUMARA"

Erdoğan, Türkiye ile Rusya arasındaki en önemli adımlardan birinin turizm noktasındaki gelişmeler olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Turizmde de şu anda Rusya bizde bir numara. Böyle bir konumda. Bütün bunlarla beraber tabii en önemli adım, herkes bugün Türkiye Rusya ilişkilerinde bu ziyaretimizle Tahıl Koridoru meselesine bakıyorlar. Buradan Tahıl Koridoruyla ilgili bugün ne çıkacak diye bunu bekliyorlar. İnanıyorum ki yapacağımız görüşmeden sonra da basın toplantısıyla verilecek mesaj dünyaya, özellikle az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik bir adım çok çok önemli olacak.

Bir diğer aramızdaki en önemli konu savunma sanayiine yönelik attığımız ve atacağımız adımlar. Enerji sektöründe zaten aramızdaki adım, özellikle doğal gaz konusunda biz birinci derecede şu anda Rusya ile doğal gazda çok önemli ilişki içerisindeyiz. Bunu daha da geliştirerek devam ettireceğimize inanıyorum. Bu arada yaz mevsimiyle ilgili malum yangınlar, orman yangınları ve bu konuda da bize gönderdiğiniz 2 uçakla gerçekten çok ciddi derdimize derman oldunuz. Tabii bunu 2 kat daha, 1 kat daha artırabilirsek çok daha isabetli olacak, çünkü bu yaz mevsimi devamlı bu tehdidin altındayız ve bu tehdidi atlatmamızda çok ciddi faydalar var."

"YAKINDA DOĞALGAZ VE DİĞER KONULARDA ADIM ATACAĞIZ"

Rus lider ise yakın zamanda Türkiye ile hem gaz konusunda hem başka alanlarda önemli adımlar atılacağını dile getirdi.

Putin'in açıklamaları şöyle:

Türkiye'de yapılan genel seçimlerden sonra ilk kez yüz yüze bir araya geliyoruz. Sizin liderliğiniz ile Rusya Türkiye ilişkilerimizin gelişmesi devam ediyor. 62 milyar dolar seviyeye ulaşan ticaret hacmimiz pozitif bir şekilde gelişiyor. Biz önemli bir ilerleme kaydettik.

Türkiye'de doğalgaz dağıtım merkezi kurulması ile ilgili görüşmelerimizi nitelendireceğiz. Türkiye ile yakın zamanda hem gaz konusunda hem başka alanlarda önemli adımlar atacağız.

Ukrayna krizini görüşeceğiz. Tahıl anlaşmasını gündeme getireceksiniz, biz bu görüşmelere açığız. Tahıl Koridoru konusunu da konuşacağız. Sorularımız var.

Suriye konusunda da adımlar attık. Türkiye için işbirliğimiz fayda sağladı.