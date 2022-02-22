Erdoğan: Rusya’nın sözde Donetsk ve Luhansk'ı tanıma kararı kabul edilemez
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’nın sözde Donetsk ve Luhansk'ı tanımasına ilişkin, "Kararı kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz. Tarafları sağduyu ve uluslararası hukuka riayete çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
22/02/2022
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’nın sözde Donetsk ve Luhansk'ı tanımasına ilişkin, "Kararı kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz. Tarafları sağduyu ve uluslararası hukuka riayete çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.