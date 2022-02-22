ads

Erdoğan: Rusya’nın sözde Donetsk ve Luhansk'ı tanıma kararı kabul edilemez

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’nın sözde Donetsk ve Luhansk'ı tanımasına ilişkin, "Kararı kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz. Tarafları sağduyu ve uluslararası hukuka riayete çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ads ads
22/02/2022

ads
ads
ads
Erdoğan: Rusya’nın sözde Donetsk ve Luhansk'ı tanıma kararı kabul edilemez

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’nın sözde Donetsk ve Luhansk'ı tanımasına ilişkin, "Kararı kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz. Tarafları sağduyu ve uluslararası hukuka riayete çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

22/02/2022 12:58
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: erdoğan, rusya
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.