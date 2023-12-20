Erdoğan, Sisi ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail’in Filistin topraklarındaki saldırıları ve Gazze’ye insani yardım ulaştırma gayretleri ele alındı.

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20/12/2023

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Erdoğan, Sisi ile görüştü


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail’in Filistin topraklarındaki saldırıları ve Gazze’ye insani yardım ulaştırma gayretleri ele alındı.

İkili ilişkiler ele alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İslam ülkelerinin kalıcı ateşkesi sağlamak için başlatılan çalışmaların birlik içerisinde devam ettirmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede yeniden Mısır Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Sisi’ye başarılar diledi. Yeni dönemin Türkiye-Mısır ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini dile getirdi.

20/12/2023 22:01
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TAGS: Erdoğan, Sisi ile görüştü
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