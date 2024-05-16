Erdoğan, Slovakya Başbakanı Fico'ya yönelik saldırıyı kınadı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik saldırıyı kınayarak, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

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16/05/2024

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Erdoğan, Slovakya Başbakanı Fico'ya yönelik saldırıyı kınadı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik saldırıyı kınayarak, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum. Slovakya halkına ve hükümetine, ülkem ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

16/05/2024 11:05
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TAGS: Erdoğan, Slovakya
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