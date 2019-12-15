Erdoğan: Sondaj için 3. gemi pazarlığı yapıyoruz

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya mutabakatı ile ilgili, “Sevr’in ters yüz edilmesidir” yorumunu yaptı.

Erdoğan katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı..

Erdoğan, Libya ile yapılan mutabakat ile ilgili, şunları söyledi:

“Sevr’in ters yüz edilmesidir. Sondaj için 3. gemi pazarlığı yapıyoruz, onu da alacağız. Kısa zamanda sismik ve sondaj çalışmaları başlayacak.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj ile yaptığı görüşme ile ilgili, “Türkiye aleyhine tek tarafklı adımlar atılamayacağını ortaya koyduk, uluslararası hukuka göre davranmaya devam edeceğiz” dedi.

Libya’ya asker gönderme ihtimali ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Böyle bir davet gelecek olursa, nasıl bir inisiyatif üstleneceğimize dair, ülkemiz bunun kararını verecektir.”

(BRT/TRT)

15/12/2019 21:55