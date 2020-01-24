Erdoğan: Çözüm sürecini hızlandırmamız gerekiyor

Libya'da yaşanan son gelişmelere de değinen Erdoğan, "Bir an önce sükunet sağlanmazsa Libya'daki kaos ortamı tüm Akdeniz havzasını etkileyecektir. Çözüm sürecini hızlandırmamız gerekiyor" dedi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Beykoz ilçesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de katıldığı 'Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni'nde konuştu.

Sözlerine "Türk-Alman Üniversitesi, iki ülke arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla 10 Nisan 2010’da kurulan devlet üniversitesidir. Çift dilli eğitim veren üniversitemiz, ülkemizin saygın eğitim kurumlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 2013'te 99 olan öğrenci sayısı, 2019'da 2 bin 385'e ulaştı. Türk-Alman Üniversitesi'ne her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" diye başlayan Erdoğan, Merkel ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin olarak da "İkili ilişkilerimizin yanı sıra Libya başta olmak üzere bölgesel meseleleri ayrıntılı şekilde ele alacağız" ifadesini kullandı.

"1.5 asırlık yolculuğu olan Alman Lisesi gibi Türk-Alman Üniversitesi'nin de Türk ve Alman dostluğunun sembolü haline gelmesini diliyorum" temennisinde bulunan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkemizdeki yükseköğretim seviyesinin hem nicelik hem de nitelik olarak yükseltilmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir dönem ülkemizde marjinal odakların sürekli istismar ettiği yıllarca protestolara konu olan üniversite harçlarını biz kaldırdık. Lisans öğrencilerimizin kredi/burs desteğini 550 liraya yükselttik. Uluslararası öğrenci sayımız, 15 binden 172 bine ulaştı. Beklentimiz ülkemizin nitelikli yabancı öğretim elemanları için cazip hale gelmesi, beyin göçünün çekim merkezi durumuna dönüşmesidir. Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Türk-İtalyan Üniversitesi gibi ortak üniversitelerin kurulmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor."

Erdoğan, Libya'da yaşanan son gelişmelere de değindi. "Bir an önce sükunet sağlanmazsa Libya'daki kaos ortamı tüm Akdeniz havzasını etkileyecektir" diyen Erdoğan, devamla "Çözüm sürecini hızlandırmamız gerekiyor. Uluslararası toplumun Suriye'de düştüğü hataya Libya'da düşmemesini temenni ediyoruz" görüşünü dile getirdi.

Merkel: Bilim ne kadar özgürse, bilimde elde edilen sonuçlar da o kadar zengindir

Almanya Başbakanı Angela Merkel de, bu üniversitenin Türkiye'nin önemli teşvikleriyle hayata geçtiğini belirterek "Alman bilim adamları nasyonel sosyalizm döneminde Türkiye’ye sığındılar. Bunlar arasında mimarlar, belediye başkanları var. Türkiye bugün de milyonlarca Suriyeli mülteciye sığınma imkanı sağlıyor ve bu çabalar bizim teşekkürümüzü ve takdirimizi alıyor" dedi.

"Mülteciler ülkelerine döndüklerine ülkelerinin yeniden inşasına katkıda bulunabilirler. Türkiye bu konuda Almanya’nın desteğiyle önemli çabalar sarf ediyor" ifadesini kullanan Merkel, şunları kaydetti:

"Bilim ve eğitim insanların yaratıcılığı ve özgürlüğünü geliştirir. Albert Einstein’ın dediği gibi ‘Merak çok kırılgan bir bitkidir, özellikle de özgürlüğe ihtiyacı vardır’. Bilim ne kadar özgürse, bilimde elde edilen sonuçlar da o kadar zengindir. Bilimin eleştirel söyleme ihtiyacı vardır. Bilimsel çalışmanın kısıtlı özgürlüklerde ne kadar zor olduğunu ben bizzat fizik profesörü olarak Doğu Almanya’da yaşadım.

Daha önceden sadece hayalimizde görebildiğimiz sonuçlara ulaştık özgürlüğe kavuştuktan sonra. Başlangıçta burada da hayal gibi görülen gelişmeler vardı. Ben bile zaman zaman başarılı olamayacağını düşünmüştüm.

Bugün çok etkileyici bir kampüsün açılışını gerçekleştirdik. Burada gelecekte 5 bin öğrencinin eğitim görmesi planlanıyor. Bu kampüs Türkiye ve Almanya arasındaki işbirliğinin olağanüstü bir simgesi. Üniversite de Türk ve Alman eğitim sistemlerinin güçlü yönlerini katıyor.”

24/01/2020 12:29