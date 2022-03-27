Erdoğan: Teknecik’te bir santral arıza nedeniyle devre dışı kaldı

KIB-TEK Müdürü Gürcan Erdoğan, Teknecik’te bir santralin arıza nedeniyle devre dışı kaldığını, 2 saat içerisinde sıkıntının giderileceğini açıkladı.

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27/03/2022

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Erdoğan: Teknecik’te bir santral arıza nedeniyle devre dışı kaldı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Müdürü Gürcan Erdoğan, bazı haber sitelerinde yer alan Teknecik’te “yakıt bitti” iddialarıyla ilgili BRT’ye açıklamalarda bulundu.

Teknecik’te bir santralin arıza nedeniyle devre dışı kaldığına işaret eden Erdoğan, çalışmaların devam ettiğini, 2 saat içerisinde sıkıntının giderileceğini vurguladı.

“Yakıt bitti” iddialarının gerçek dışı olduğunu açıklayan Erdoğan, “Yakıt var, hatta yeni yakıt gemisi de yolda” dedi.

Kesintilerin nedeninin üretimin tüketimi karşılayamaması olduğuna işaret eden Erdoğan, Teknecik, AKSA ve Güney Kıbrıs’tan elektrik üretiminin devam ettiğini belirtti.

Erdoğan, Güney Kıbrıs’ın yüksek tüketim saatlerinde elektrik verememesi nedeniyle ülke genelinde dönüşümlü elektrik kesintilerine gidildiğini de anımsattı.

 

27/03/2022 19:05
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TAGS: Erdoğan: Teknecik’te bir santral arıza nedeniyle devre dışı kaldı
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