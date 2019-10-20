Erdoğan: Terör örgütü ile anlaşmadık ABD ile anlaştık

Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile varılan mutabakatı hatırlatarak ”Terör örgütü ile anlaşmadık ABD ile anlaştık. 13 maddelik ortak bildirinin 120 saatlik bir süreci var. Buna uyulduğu takdirde ne ala, uyulmadığı takdirde 120 saat bittiği anda biz tekrar harekatı bırakılan yerden devam ettiririz” ifadelerini kullandı.

Katıldığı bir etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’yla Suriye sınırında kurulmaya çalışılan terör koridoruna öldürücü darbeyi indirdiğine dikkati çekti.

Erdoğan, “Bunun yanında harekat, bölgemize yönelik emperyalist senaryoları da darmadağın etmiştir. Böylece ülkemiz, hem kendi güvenliğini hem de Suriye’nin toprak bütünlüğünü garanti altına alacak hayati önemde bir adım atmıştır.” dedi.

Erdoğan, “Kuzeyden güneye 32 kilometre, Irak sınırından Cerablus’a 444 kilometrenin güvenlik bölgesi olduğunu kaydeden Erdoğan, “Bu güvenlik bölgesini koruma altına alacağız. Dersimizi çalıştık, planlarımız, projelerimiz de tamam. Adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacak, son teröristi de bölgeden temizleyen kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Ülkenin ve bölgenin barışı için Türkiye’nin tüm dostlarıyla eş güdüm içinde çalışmayı arzu ettiğini dile getiren Erdoğan, “İnşallah önümüzdeki süreç hem Suriye hem Türk-Amerika ilişkileri hem de terörle mücadele bağlamında yeni bir dönemin müjdecisi olacaktır. Rusya Federasyonu ve diğer ortaklarımızla atacağımız ortak adımlarla Suriye 8 yıldır hasretini çektiği huzur ve istikrar ortamına kavuşacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

20/10/2019 20:59