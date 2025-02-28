Erdoğan: Terör örgütünün bahaneleri ortadan kalktı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye çabalarında dün itibarıyla artık yeni bir safhaya geçilmiştir" dedi.

Erdoğan, Kanal 7’nin 30'uncu Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda önemli mesajlar verdi.

İmralı'nın silah bırakma çağrısını değerlendiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Yeni bir safhaya geçilmiştir"

"Ülkemizi prangalarından kurtarma mücadelemizde önümüze çıkan en büyük engellerden biri Türkiye’nin 40 yıllık terörle imtihanında çok ciddi zorluklarla karşılaştık. Terör tehdidi ülkemizde uzun yıllar siyaseti biçimlendirmek, siyasetçileri dar bir alana hapsetmek için bir sopa olarak kullanıldı. Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin cesur inisiyatifi ile başlayan bizim kararlı tutumumuzla ilerletilen terörsüz Türkiye çabalarında dün itibari ile artık yeni bir sayfaya geçilmiştir".

"Terörsüz Türkiye'nin kazananı 85 milyonun tamamı olacak"

Şurası bilinmelidir ki, Türkü ve Kürdü ile bu milletin hiçbir ferdi geçmişte yaşandığı gibi ikircikli söylemler ve eylemlerle süreci çıkmaza sokan hiç kimseyi affetmeyecek. Bu süreçte gelebilecek her türlü provokasyona karşı en üst seviyede dikkat sergileyecek ve gereken bütün tedbirleri alacağız. Silah ve terör baskısı ortadan kalkınca, doğal olarak siyasetin demokratik alanı daha da genişleyecektir. Terörsüz Türkiye’nin kazananı Allah'ın izniyle Türk, Kürt, Alevi, Sünni ayırt etmeksizin 85 milyonun tamamı olacak milletimizin her bir ferdi olacaktır."

28 Şubat sürecine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü.

Bugün 28. yıl dönümü olan 28 Şubat'ın eğitimden siyasete, medyadan iş dünyasına nasıl bir baskı, zorbalık ve zulüm düzeni tesis ettiğini o karanlık dönemleri yaşamayanlar tam manasıyla idrak edemiyor. Hatta özellikle 28 Şubat meselesi gündeme gelince CHP'li siyasetçilerin bitmedi şu mağduriyetiniz diyecek kadar küstahlaştıklarına şahit oluyoruz.

"28 Şubat'ın ülkemiz ekonomisine maliyeti 380 milyar dolardır"

28 Şubat mezaliminin başta demokrasimiz olmak üzere Türkiye'nin sosyal ve siyasi hayatında açtığı derin yaralar hala tam olarak iyileşmedi. 'Abartıyorsunuz' diyen vicdan yoksunlarına sadece buz dağının görünen kısmı olan şu rakamlara iyi bakmalarını tavsiye ediyorum. 28 Şubat döneminde kılık kıyafeti veya fişlemeler nedeniyle disiplin soruşturması geçiren öğretmen sayısı 33 bin 500 civarındadır. Bunlardan 11 bininden fazlası ceza aldı. Binlercesi istifa ettirildi. Diğer kurumlarda çalışan binlerce kamu görevlisi aynı şekilde takikata uğradı, sürgün edildi.

28 Şubat sadece hak ve özgürlüklerde değil, ekonomide de çok büyük bir yıkıma sebep olmuştur. Bunların sorumlusu sensin CHP. Siz yaptınız bunları".