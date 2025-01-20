Erdoğan: Trump ile birinci dönemdeki dostluğumuzun aynen devamı bizim için çok önemli

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-Hamas ateşkes anlaşmasına ilişkin, "Mutabakatın tüm aşamalarının hayata geçirilmesi, Gazze'ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması gerekmektedir." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, TC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico ile ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan, konuşmasında, "Suriye'ye yönelik devrik rejim döneminden kalma uluslararası kısıtlamaların kaldırılmasının imar çalışmalarına başlanılması için önemli olduğunu vurguladık." ifadesini kullandı.

İsrail-Hamas ateşkes anlaşması

İsrail-Hamas ateşkes anlaşması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mutabakatın tüm aşamalarının hayata geçirilmesi, Gazze'ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması gerekmektedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası toplum İsrail'in bu hususlardaki sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır." ifadesini kullanarak, "Türkiye olarak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen bir Filistin Devleti kurulana dek sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne varsa barışta var, savaşla bir yere varılmaz. Sayın Trump'la görüşmelerimizde bunu masaya yatırıp, adımlarımızı ona göre atacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Slovakya'nın doğalgaz ihtiyacını Dışişleri Bakanım Sayın Lavrov'la, ben de Sayın Putin'le görüşmek suretiyle 'bunu bir neticeye bağlayalım' dedim." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "(ABD'nin seçilmiş Başkanı Trump ile) Birinci dönemdeki dostluğumuzun aynen devamı bizim için çok önemli." şeklinde konuştu.