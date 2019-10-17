Erdoğan, Trump'ın mektubunu 'reddederek çöpe attı'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektuba Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yanıt geldi. Diplomatik kaynaklardan gelen bilgiye göre Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektubu reddederek çöpe attı. Ayrıca mektuba en güzel cevabın Barış Pınarı Harekatı'yla verildiği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 9 Ekim'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektupta kullandığı ifadeler tepki topladı. CNN Türk Muhabiri Sena Alkan, 'üst düzey' Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından aldığı bilgileri canlı yayında aktardı. Diplomatik kaynaklardan gelen bilgilere göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın mektubuna sinirlenerek, çöpe attı.

ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ

Alkan, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının mektuba tepki olarak "9 Ekim'de yazılan bu mektup Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından reddedilerek çöpe atıldı. Bu mektuba verilmiş en net cevap 9 Ekim'de başlayan Barış Pınarı Harekatı" ifadelerini kullandığını belirtti.

17/10/2019 12:45