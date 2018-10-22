Erdoğan, Trump’la görüştü

Görüşmede, iki ilişkilerin ele alınmasının yanı sıra, terörle mücadele, Cemal Kaşıkçı meselesi ve Suriye'deki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunuldu. Amerikalı Pastör Andrew Brunson ile ilgili hukuki sürece de değinilen görüşmede iki lider, Türkiye ve ABD arasındaki işbirliğini her alanda normalleştirme ve geliştirilme kararlılıklarını teyit ettiler, FETÖ dahil terörle mücadelede işbirliği konusunu ele aldılar.

İDLİB DE GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmede, Münbiç konusundaki yol haritasının biran önce hayata geçirilmesinin önemine işaret edilirken ve İdlib mutabakatının önemi vurgulandı. İki lider Cemal Kaşıkçı olayının bütün yönleriyle aydınlatılması gerektiği hususunda mutabık kaldı.

ÇAVUŞOĞLU İLE POMPEO TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve ABD’li mevkidaşı Pompeo, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın telefonda ele aldığı konuların takibi için bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın telefonda görüştüğü ve ikili ilişkilerin yanı sıra terörle mücadele, Cemal Kaşıkçı meselesi ve Suriye’deki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunduğu belirtilmişti.

Bakan Çavuşoğlu ve ABD’li mevkidaşı, son olarak 17 Ekim’de Pompeo’nun Ankara’ya yaptığı ziyarette yüz yüze görüşmüştü. AJANSLAR