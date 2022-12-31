Erdoğan: “Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olarak katılan KKTC’nin temsilini güçlendirdik”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla 2022'de Türkiye'ye kazandırılan hizmetleri değerlendirdi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olarak katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temsilini güçlendirdiklerini belirtirken, gayriaskeri statüdeki Doğu Ege Adaları'nda sürdürülen ihlalleri tüm dünyaya anlattıklarını kaydetti.

- Diplomasi ve uluslararası temaslar

Erdoğan, İstanbul Tahıl Anlaşması'nı hayata geçirerek ve süresinin uzatılmasını temin ederek küresel gıda krizinin çözümüne çok önemli bir katkıda bulunduklarının altını çizdi. Erdoğan, "Küresel barış, huzur ve güvenliğin tesisine katkı sunduk. Ukrayna krizi dahil ihtilafların çözümünde ara bulucu rol üstlendik." ifadelerini kullandı.

Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olarak katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temsilini güçlendirdiklerini belirten Erdoğan, gayriaskeri statüdeki Doğu Ege Adaları'nda sürdürülen ihlalleri tüm dünyaya anlattıklarını kaydetti.

Erdoğan, Afrika ile ikili ticarette 40 milyar doları aştıklarını, Türk Devletleri Teşkilatı ile MIKTA dönem başkanlıklarını başarıyla icra ettiklerini anlattı.

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31/12/2022 17:50