Erdoğan: Türkiye ile ABD arasında çözülemeyecek bir sorunun olmadığını düşünüyoruz

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi kapsamında, NATO Karargahı'nda bir araya geldi. 45 dakika süren bire bir görüşme ve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan bir basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;

Küresel istikrarın muhafazasında NATO'nun hem belirleyiciliği hem de üstlenmesi gereken sorumluluklar artmıştır.

Dönem, sorumluluktan kaçma değil, elini taşın altına koyma dönemidir.

Akdeniz'den Karadeniz'e, Avrupa'dan Asya'ya, NATO'nun sağladığı güvenlik şemsiyesine ihtiyaç duyulan her yerde ittifak aktif rol üstlenmelidir.

NATO'yu askeri bakımdan daha muhkem hale getirirken siyasi boyutunu da tahkim edecek adımların atılması yönünde kararlar aldık.

Türkiye'nin önceliklerini hassasiyetlerini müttefiklerimizin dikkatine sunduk.

NATO'YA TERÖR MESAJI

Son günlerde İdlib'de terör saldırılarının artması, bölgedeki kaosu artırma girişimleridir. Türkiye, DEAŞ belasına karşı göğüs göğüse mücadele etmiş Suriye'nin güneyinden atmış tek NATO ülkesidir.

Gerek zirve hitabımızda gerek ikili görüşmelerimizde, PYD/PKK'ya verilen desteğin artık sonlandırılması gerektiğini açıkça dile getirdik. Temennimiz, tüm müttefiklerimizin sığ siyasi hesapları artık bir yana bırakıp, Türkiye ile tam bir dayanışma sergilemesidir. Terör meselesinde örgütler arasında ayrım yapan, iyi terörist-kötü terörist sınıflamasına giden çarpık anlayış, mevcudiyetini ne yazık ki koruyor. Böyle ikircikli bir tavrın terörü yok edemeyeceği, bilakis terör örgütlerine cesaret vereceği açıktır

Sınır ötesi operasyonlarımız sayesinde, 8 bin 200 kilometrekareden fazla alanı terörden arındırdık. Sığınmacılar konusunda Türkiye'ye verilen sözlerin birçoğu yerine getirilmemiştir.

Türkiye aldığı inisiyatiflerle NATO'nun sınırlarının ve müşterek çıkarlarımızın da savunucu olmuştur.

BİDEN GÖRÜŞMESİ

Sayın Biden ile son derece yararlı ve samimi bir görüşme oldu, verimli bir işbirliğinin başlaması noktasında hemfikiriz.

Görüş ayrılıklarımızı ele aldık. Kapsamlı bir görüş alışverişi yaptık. Biden ile iş birliğimizi artıracağız.

Türkiye ile ABD arasında çözümlemeyecek bir sorunun olmadığını düşünüyoruz.

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14/06/2021 21:07