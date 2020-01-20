Erdoğan: Türkiye, Libya'da barışın anahtarıdır

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları;

Libya konusunda attığımız adımlar sürece bir denge getirdi. Hem sahada hem de masada siyasi sürece destek olmaya devam edeceğiz.

Libya'da Türkiye'nin mevcudiyeti barış umutlarını artırmıştır. Terörle mücadele kisvesi altında ne tür oyunların oynandığını da görüyoruz.

Hafter'in metinlere imza atmaması manidar. Olay, sözlü olarak katılımcıların şahitliği ile kalmış oldu. İnşallah neticesi hayırlı olur.

Putin ile birlikte çağrısını yaptığımız ateşkese uyulması halinde siyasi sürecin de önü açılacaktır.

Niye Miçotakis Hafter'i Yunanistan'a çağırdı? Sadece bizi tahrik etmek için çağırdı.

Bir lider 'Miçotakis sizinle tekrar arayı düzeltmek istiyor' dedi. 'Bir defa bu yanlışı düzeltsin, sonra bizim görüşmemiz kolaydır' dedim.

20/01/2020 15:05