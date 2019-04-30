Erdoğan: Türkiye'nin dışlandığı bir F-35 projesi çökmeye mahkum

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IDEF'19 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında konuştu.

Savunma sanayinde tasarımdan üretime tüm aşamalarda söz sahibi olma hedefine adım adım yaklaşıldığını belirten Erdoğan, "Türkiye, siyasi, diplomatik ve ekonomik alanda olduğu gibi savunma alanında da hiçbir dayatmayı kabul etmemiştir, etmeyecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur." şeklinde konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin silahlı ve silahsız insansız hava araçları konusunda dünyada söz sahibi konuma geldiğini vurguladı.