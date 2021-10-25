Erdoğan: Ülkemize dönük bühtandan geri dönüldü

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklama yaptı. 10 ülkenin büyükelçilerinden yapılan Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısı sonrası ABD dahil büyükelçiliklerden ''İç işlerine karışmayız'' mesajı geldi. Bu açıklamayı değerlendiren Erdoğan, ''Niyetimiz kriz çıkarmak değil. Ülkemize dönük bühtandan geri dönüldü. Büyükelçilerin beyanlarında artık daha dikkatli olacaklarına inanıyorum'' dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 saat 40 dakika süren toplantı sonrası açıklama yaptı.

Erdoğan, Osman Kavala tartışmasını başlatan ortak çağrıya imza atan 10 ülkenin büyükelçiliğinin "Geri adım" niteliğindeki açıklamasını değerlendirdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

AFRİKA ZİYARETİ

Bilindiği gibi geçtiğimiz hafta 3 ülkeyi kapsayan ve toplamda 5 devlet başkanı ile bir araya geldiğimiz Afrika seyahati gerçekleştirdik.

Hükümete geldikten sonra en çok önem verdiğimiz konulardan biri Afrika kıtasıyla ilişkilerimizi geliştirmekti. 30 Afrika ülkesine 50 seyahat gerçekleştirdik.

Sömürgecilerin sürekli biçim, yol yöntem değiştirerek kıtayı elinde tutma gayretleri bitmedi. Afrika halkının geçmişte yaşadığı acılar, tüm tazeliğiyle durmaktadır. Afrikalı dostlarımız sahip oldukları zenginliklerin ve kendilerine sağlayacağı faydanın farkındadırlar.

Hiç şüphesiz Türkiye'nin Afrika'ya bakışı Batı ülkelerinden çok farklıdır. Afrika'yı pazar değil ortak olarak gören bir yaklaşımla kıtanın tamamında güçlü dostluk kuruyoruz.

Türk iş insanlarının Afrika'daki yatırımlarının da sürekli büyüdüğüne şahit oluyoruz.

Kimse kusura bakmasın. Afrikalı dostlarımızla ortak bir gelecek inşa etmeyi, dolayısıyla sömürgecilere rahatsızlık vermeyi sürdüreceğiz.

BÜYÜKELÇİLİKLERDEN GERİ ADIM

Bazı elçilerin açıklaması herhangi bir kişi ve konuyu değil, doğrudan ülkemizin yargısını ve egemenlik haklarını hedef almıştır. Bu tavır hakimlerimiz, savcılarımız ve avukatlarımızla birlikte tüm yargı mensuplarımıza yapılmış büyük hakarettir.

Türkiye'nin nezaketini zaaf görerek eski alışkanlıklarına yönelenler, yaptıkları yanlışı kabul etmedikleri sürece hak ettikleri cevabı alacaklardır.

Ülkem ve milletim adına ortaya koyduğumuz tavır bu sorumlu duruşun tezahürüdür. Niyetimiz asla kriz çıkarmak değil. Yapılan yeni bir açıklamayla ülkemize yönelik bühtandan geri dönülmüştür. Artık daha dikkatli olacaklardır.

Bağımsız ve tarafsız yargımızla, yargı mensuplarımıza yönelik bu saygısızlığa gereken cevabı vermek devletin başı olarak herkesten önce bizim görevimizdir.

Kendi yasama ve yürütme organlarımızın bile anayasa gereği işine karışamadığı yargımızı, bir grup büyükelçinin sigaya çekmesine tahammül edemeyiz.

Ülkemizin bağımsızlığına ve milletimizin hassasiyetlerine saygı duymayan hiç kimse, sıfatı ne olursa olsun, bu ülkede barınamaz.

ANA MUHALEFETE TEPKİ

Ülkemizi siyasi kaos, ekonomik yıkım, sosyal çatışma iklimine döndürmek isteyenler var. Kim bunlar CHP.

Ya bu ülkenin bağımsızlığını, vakarını, büyüklüğünü kabul edeceksiniz ya da içinde çırpındığınız kibir ve nefret çukurunda debelenmeye devam edeceksiniz.

CORONA VİRÜSLE MÜCADELE

Salgın döneminde fedakarlık yapan vatandaşlarımızın üzerlerine daha fazla yük binmemesi için gereken tedbirleri almakta kararlıyız.

Bu habere tepkiniz:



25/10/2021 21:07