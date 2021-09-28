Erdoğan ve Biden G-20 Zirvesi'nde görüşecek
28/09/2021
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden’ın 30-31 Ekim tarihlerinde Roma’da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'nde görüşeceği öğrenildi.
Erdoğan'ın G20 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşeceği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekim ayı sonunda İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak.
Erdoğan, zirve kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşecek.