Erdoğan ve Biden G-20 Zirvesi'nde görüşecek

ads ads ads ads
28/09/2021

ads
ads
ads
Erdoğan ve Biden G-20 Zirvesi'nde görüşecek

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden’ın 30-31 Ekim tarihlerinde Roma’da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'nde görüşeceği öğrenildi.

Erdoğan'ın G20 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşeceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekim ayı sonunda İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Erdoğan, zirve kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşecek.

 

 

 

28/09/2021 20:11
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Erdoğan ve Biden G-20 Zirvesi’nde görüşecek, haberkibris,
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.