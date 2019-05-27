Erdoğan ve Oktay’dan Tatar'a kutlama mektubu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ersin Tatar'a kutlama mektubu göndererek yeni kabineye başarılar dilediler

Sayın Recep Tayip Erdoğan, Başbakan Ersin Tatar'a hitaben yazdıği mektupta şu ifadeleri kullandı : "Sayın Başbakan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Başbakanlığınızda oluşturulan yeni Hükümetin göreve başlaması vesilesiyle sizi şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum. Kuruluşundan bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çok önemli aşamalar kaybetmiş, karşılaştığı her türlü zorluk ve engelden de güçlenerek çıkmıştır.

Başbakanlığınızda kurulan Hükümetin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum. Kıbrıs Türk halkının refahı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınması ve gelişmesi öncelikli hedeflerimizdendir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ekonomik olarak çok daha sağlam ve müreffeh bir yapıya kavuşturabilmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti, anavatan ve garantör olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığı, güvenliği ve haklarının korunması için güçlü ve kararlı desteğini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdürecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha tebriklerimi iletiyor, size ve tüm Hükümet üyelerine çalışmalarında başarılar diliyorum.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Türkiye Cumhurbaşkanı

Oktay’ın Başbakan Tatar’a gönderdiği mesaj şöyle:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Başbakanlığınızda oluşturulan yeni Hükümetin göreve başlaması vesilesiyle tebrik ediyorum.

Kıbrıs meselesinin, Kıbrıs Türkünün hak ve menfaatlerine uygun adil ve kalıcı bir çözümle sonuçlandırılmasına yönelik çabalarımızın yanısıra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin heralanda gelişmesi ve kalkınması konusunda Anavatan Türkiye ile Kuzey Kıbrıs TürkCumhuriyeti arasında mevcut güçlü işbirliğinin Hükümetiniz döneminde gelişerek devam etmesini temenni ediyorum.

Türkiye, Kıbrıs Türk halkının ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin refah ve huzur içinde geleceğe güvenle bakması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteğ isağlayacaktır.

Bu düşünce ve duygularla, çalışmalarınızda başarılar diler, en iyi dileklerimi sunarım.”

Fuat OKTAY

Cumhurbaşkanı Yardımcısı