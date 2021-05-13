Erdoğan ve Tatar telefonda bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, en zor dönemlerde Kıbrıs Türkü'nün yanında yer almasından dolayı duyduğu minneti de ileten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tüm Türk Ulusunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nazarında Ramazan Bayramlarını kutladığını da ifade etti.

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13/05/2021 09:50