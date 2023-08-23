Erdoğan: Yangının yayılması durduruldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale'deki yangın ile ilgili, "Hızı 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar işimizi zorlaştırsa da yayılması durduruldu.İnşallah kısa sürede kontrol altına alacağız." dedi.

Erdoğan, vatandaşlara daha tedbirli olma çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Çanakkale'deki orman yangınlarında can kaybı olmaması için gerekli tedbirler alındı.

Türkiye'nin başına gelen her sıkıntılı durumda ellerini ovuşturanları milletime ve size emanet ediyorum.



Depremin üzerinden 200 gün geçmesine rağmen canımız halen yanıyor. Yaşadığımız felaket ne kadar büyükse, yaraları sarma gücümüz de o kadar büyüktür.

Seçimlerden zaferle çıkıp hükümetimizi kurduktan sonra çalışmalarımızı daha da hızlandırdık. 6 kabine toplantımızda ana gündem maddesi ekonomiyle beraber deprem bölgesiydi. 15 Ağustos itibariyle çadırlarda kalan hak sahibi kardeşlerimizin konteynerlere yerleşmesini sağladık. Her konuda afetzedelerimizin yanındayız. Deprem bölgesine 79 milyar liranın üzerinde kaynak ayırdık.

Devletimizin imkanlarını depremzedelerimiz için seferber ettik."