HABER KIBRIS

Erdoğan, yeni dönem mesaisine 'nato' ile başlayacak

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08/07/2018

Erdoğan, yeni dönem mesaisine 'nato' ile başlayacak
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran seçimleri sonucunda göreve gelmesinin ardından, katılacağı ilk yurt dışı uluslararası zirve “NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı” olacak.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de, 11-12 Temmuz tarihlerinde “NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı” yapılacak ve zirve ilk kez NATO’nun yeni karargah binasında gerçekleşecek.

Söz konusu zirve kapsamında Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Theresa May başta olmak üzere birçok NATO ülkesinin liderleriyle bir araya gelecek ve ikili görüşmeler yapacak.

Görüşmelerde, bazı NATO ülkelerinin bölücü terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’ye verdiği destek ve Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 savunma füzeleri konularının ele alınması öngörülüyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ile de tek tek görüşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, NATO’daki liderler zirvesine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yeni kabinesinden bazı isimlerle katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın da Brüksel’deki NATO zirvesine katılan lider eşleri için düzenlenen programlara iştirak etmesi planlanıyor.

AA

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TAGS: erdoğan, haber kıbrıs
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