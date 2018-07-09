HABER KIBRIS

Erdoğan, yeni kabineyi açıkladı…

Türkiye'de yeni kabine belli oldu. İşte yeni kabine

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09/07/2018

Erdoğan, yeni kabineyi açıkladı…
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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabineyi açıkladı…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de yeni kabineyi ve cumhurbaşkanı yardımcılarını açıkladı.

 

İşte yeni kabine:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay

Adalet Bakanı: Abdulhamit Gül

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu           

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar           

Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Cahit Turan

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum

Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli

Kültür ve Turizm Bakanı:  Mehmet Ersoy

Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı:  Zehra Zümrüt Selçuk

Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak

Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank

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TAGS: ERdoğa, yeni kabine, haber, kıbrıs
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