Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

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04/12/2019

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Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi temasları kapsamında, zirvenin yapıldığı The Grove Otel'de basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da hazır bulundu.

04/12/2019 21:00
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TAGS: Recep Tayyip Erdoğan, Kiriakos Miçotakis, Türkiye, Yunanistan, NATO
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