Erdoğan: Yunanistan kendisine çekidüzen verme yoluna girdi

"Bundan sonraki süreçte Yunanistan Türkiye'yle nasıl bir ilişki içerisinde olacağının herhalde kararını çok daha düşünerek verecektir. Aksi takdirde hep söylediğim gibi yine söylüyorum bir gece ansızın gidebiliriz"

"(Doğal gaz) Avrupa bu kışı hakikaten ciddi sıkıntılarla geçirecektir diye düşünüyorum. Bizim böyle bir sıkıntımız yok"

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'la yaşanan gerginliğe ilişkin olarak, “Kilit atma olayı noktasında hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor. Yunanistan bunun farkında. Bunun farkında olduğu için kendilerine onlar da bir çekidüzen verme yoluna girmiş vaziyetteler” dedi.

Erdoğan, Balkan turunun ilk durağı olan Bosna Hersek'e hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın Türk jetlerine tacizi ile ilgili sorusu üzerine, “Özellikle son hafta içerisinde yaptığım konuşmalarda oraya yönelik açıklamalarım zannediyorum sizlere de yansımıştır. Bundan sonraki süreçte de Yunanistan Türkiye'yle nasıl bir ilişki içerisinde olacağının herhalde kararını çok daha düşünerek verecektir. Aksi takdirde hep söylediğim gibi yine söylüyorum bir gece ansızın gidebiliriz" ifadelerini kullandı.

- "Doğal gaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok"

Bir başka gazetecinin Avrupa'da yaşanan doğal kaz krizine atfen Türkiye'nin doğal gaz tedariki konusunda bir sıkıntısı olup olmadığına yönelik sorusu üzerine Erdoğan, "Bizim şu anda doğal gaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok" diye konuştu ve şöyle devam etti:

“Avrupa aslında ektiğini biçiyor. Tabii Sayın Putin'e karşı Avrupa'nın tutumu, yaptırım uygulamaları, ister istemez tabii Putin'i de onlara karşı 'Siz böyle yapıyorsanız ben de böyle yaparım.' noktasına getirmiştir ve Putin de kendisi elindeki bütün imkanlarını ve silahlarını kullanmaktadır. Bunların da en önemlisi doğal gazdır. Maalesef istemeyiz ama böyle bir durum şu anda Avrupa'da gelişiyor ve Avrupa bu kışı hakikaten ciddi sıkıntılarla geçirecektir diye düşünüyorum. Bizim böyle bir sıkıntımız yok."

- Ziyaretin ana gündemi Bosna Hersek'teki siyasi kriz

Erdoğan, köklü tarihi, beşeri ve kültürel bağların bulunduğu bu coğrafya ile irtibatlarını güçlü tutarken gerilimlerin de önde geçmeye çalıştıklarını söyledi. TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı, Türk Hava Yolları, TRT ve belediyelerin hayata geçirdikleri projelerle bu coğrafyanın kalkınmasına destek verdiğini anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Haziran ayında faaliyete geçen TRT Balkan Haber Platformu'nun bölge dillerinde yaptığı yayınlarla önemli bir boşluğu doldurduğunu görüyoruz. Devletimizin kurumlarının yanında sivil toplum örgütlerimizin, iş dünyamızın da bizleri gururlandıran işlere imza atmasından memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizin dengeli ve adaletli tutumunun bu coğrafyadaki tüm halklar tarafından takdirle karşılandığını da şahit oluyoruz. Bu duruşumuzu önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz.”

Bosna Hersek'te Devlet Başkanlığı Konseyi Üyeleri ve parlamentonun 2 kanadını oluşturan Temsilciler ve Halklar Meclislerinin başkanlık divanı üyeleri ile bir araya geleceğini söyleyen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye ile Bosna Hersek arasında hali hazırda çok iyi bir seviyede olan ikili ilişkilerimizi gözden geçireceğiz. Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz müşterek faaliyetleri de ele alma imkanı bulacağız.”

- "Sırbistan önemli bir ortak"

Erdoğan, Bosna Hersek'in ardından Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geçeceklerini aktardı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştireceğini anlatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Sırbistan ile karşılıklı olarak mevcut iş birliğimizi her alanda geliştirme iradesine sahibiz. Sayın Vucic ile yapacağımız görüşmelerde ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele alacağız. İş birliği imkanlarını ve atabileceğimiz müşterek adımları da istişare edeceğiz”

Erdoğan, Sırbistan'daki temaslarının ardından Zagreb'e geçeceklerini ifade etti. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ve Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile ayrı ayrı görüşeceğini dile getiren Erdoğan, muhataplarıyla Bosna Hersek başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunacağını bildirdi.

Hırvatistan'ın son yıllarda Türk firmalarının ilgisinin arttığı, turizm, enerji ve altyapı gibi alanlarda önemli projelerin üstlenildiği ülkeler arasında yer aldığını, ikili ticaret hacminin de hızla yükseldiğini anlatan Erdoğan, ziyareti vesilesiyle TİKA'nın desteğiyle Hırvatistan'ın Sisak şehrinde inşa edilen cami ve İslam Kültür Merkezinin açılışını da yapacaklarına değindi.

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06/09/2022 14:09