Erdoğan’a başarılı operasyon

Mustafa Hacıali Yılmazköy maçında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen ve çapraz bağlarında kopuk tespit edilen Şükrü Erdoğan, bugün sabah saatlerinde başarılı bir operasyon geçirdi.

Pazartesi sabah saatlerinde Miracle Değirmenlik yöneticisi Haluk Ülker’le adadan ayrılan Şükrü Erdoğan, bugün sabah Acıbadem Fulya Hastahanesin’de Prof.Dr.Ömer Faruk Taşer tarafından başarılı bir ameliyat geçirdi. Miracle Değirmenlik Kulüp Başkanı Hakan Törehan’ın her oyuncunun kendileri için değerli olduğunu sporcu sağlığının her şeyden önce geldiğini bu nedenle Doğanalp’den sonra Şükrü Erdoğan’ında en erken zamanda aralarına dönmesi için Miracle Değirmenlik kulübü olarak tüm imkanlarını kullandıklarını belirterek Şükrü’nün bugün başarılı bir operasyon geçirdiğini ve en kısa sürede aralarına döneceğini belirtti.