Erdoğan’a kendi ayaklarımızın üzerinde duracak bir ekonomi istediğimizi söyledim

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Dr Faiz Sucuoğlu, Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs programına katıldı.

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtlayan Sucuoğlu, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretine değindi.

Türkiye yetkilileriyle arasında sorun varmış gibi bir algı oluşturulmak istendiğini ancak durumun böyle olmadığını anlatan Sucuoğlu, “Bize randevu verilmiyor diye ortaya iddialar atanlar aylardır kendileri randevu alamıyor. Türkiye maaşlar için para göndermeyecek diye bir durum yoktur. Türkiye Kıbrıs Türkü’nün arkasında ne zaman durmadı da şimdi durmayacak. Türkiye’de Pandemi ve Türk Lirası’nın değer kaybı nedeniyle sıkıntılar olduğunu anlattık. Özel sektörün durumundan bahsettik. Bütçe açığından bahsettik. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ile 2 saat görüştük. Rakamları anlattık” dedi.

Erdoğan ile görüşmesinden bahseden Sucuoğlu, “Ülkede radikal değişiklikler yapılmalı. Sıradan bir başbakan olmak istemiyorum. Erdoğan’a da artık hükümete seçilme gailesiyle değil, radikal kararlar için geldiğimizi, kendi ayaklarımızın üzerinde durmak için bir ekonomik yapıyı yaratmak amacıyla geldiğimizi söyledim” ifadelerini kullandı.

Sucuoğlu ayrıca Ankara ziyaretinde özel sektörün geliştirilmesi ve gençlerin kazanılması için ekonominin geliştirilmesi gerektiğini söylediğini belirten, “Ekonomik refah sağlanmazsa, gençler göç eder devlete sahip çıkamaz. Özel sektör çökerse devlet büyük sıkıntıya girer. Ticaret Odası Ankara’ya giderken 4 maddelik öneriler verdi. Türkiye ile paylaştık” dedi

UBP’nin radikal kararları alabilecek ve Türkiye ile uyum ile çalışabilecek bir parti olduğuna dikkat çeken Sucuoğlu, “Kavga ile bu işler yürümez. Bunu önünde eğilsin diye söylemiyorum. Dik dur sorunları söyle ama Türkiye’nin Cumhurbaşkanı meclise gelirse ve protesto edilip gidilmezse bunlar doğru değil” diye konuştu.

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20/01/2022 10:58