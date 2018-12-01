HABER KIBRIS

Erdoğan`dan Kıbrıs konusunda önemli mesaj

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arjantin`de yaptığı basın açıklamasında Kıbrıs konusunda da önemli mesajlar verdi

ads
01/12/2018

Erdoğan`dan Kıbrıs konusunda önemli mesaj

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sonrası Kıbrıs  konusunda  önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının asli sahiplerinden KKTC'nin haklarının emrivakilerle gaspedilmesine asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı'nda düzenlediği basın toplantısında, "Rum kesimi, Kıbrıs Türkü'nün asli haklarını görmezden gelen mütecaviz politikalarını devam ettirdikçe gerekli önlemleri almayı sürdüreceğiz. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının asli sahiplerinden KKTC'nin haklarının emrivakilerle gaspedilmesine asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Erdoğan #haber#kibris, kıbrıs, Arjantin, kıbrıs sorunu
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.