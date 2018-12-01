Erdoğan`dan Kıbrıs konusunda önemli mesaj
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arjantin`de yaptığı basın açıklamasında Kıbrıs konusunda da önemli mesajlar verdi
01/12/2018
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sonrası Kıbrıs konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, "Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının asli sahiplerinden KKTC'nin haklarının emrivakilerle gaspedilmesine asla izin vermeyeceğiz." dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı'nda düzenlediği basın toplantısında, "Rum kesimi, Kıbrıs Türkü'nün asli haklarını görmezden gelen mütecaviz politikalarını devam ettirdikçe gerekli önlemleri almayı sürdüreceğiz. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının asli sahiplerinden KKTC'nin haklarının emrivakilerle gaspedilmesine asla izin vermeyeceğiz." dedi.