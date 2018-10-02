Erdoğan'dan AB açıklaması

TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün TBMM’de yeni yasama yılını açarken, “Milletimizin karşısında yürütmenin tek muhatabı cumhurbaşkanıdır. Milli iradenin önünde engel oluşturan sistem içindeki tüm vesayet mekanizmaları artık ortadan kalkmıştır” dedi. ABD ile Türkiye arasındaki meseleleri en kısa sürede çözmeyi umut ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şöyle konuştu:

GECE YARISI OPERASYONU

“Sokakları karıştırarak halkımızı birbirine düşürmeye çalıştılar, fitneye fırsat vermedik. Terör örgütlerini kullanarak ülkemize diz çöktürmeye çalıştılar, buna da eyvallah etmedik. PKK’sından FETÖ’süne hep birlikte başını ezdik. Gece yarısı operasyonlarıyla ekonomimizi çökertmeye çalıştılar, Allah’ın izniyle bu saldırıyı da atlatma yolunda ilerliyoruz.

KİME HESAP SORACAĞINI BİLİYOR

Milletimizin karşısında yürütmenin tek muhatabı Cumhurbaşkanı’dır. Milli iradenin önünde engel oluşturan, sistem içindeki tüm vesayet mekanizmaları artık ortadan kalkmıştır. Böylece milletimiz, yetkiyi kime verdiğini ve gerektiğinde kimden hesap soracağını hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde bilmektedir.

Elbette her geçiş dönemi gibi bu süreçte de sıkıntılar olabilir. Aldığımız tedbirler, geliştirdiğimiz programlarla ekonomimizi yeniden dengeye kavuşturmaya başladık. Türkiye’nin önündeki sıkıntıları ancak omuz omuza verirsek aşabiliriz. Gelin Türkiye’yi birlikte hedeflerine ulaştıralım.

YIKILMAYACAK KADAR GÜÇLÜYÜZ

Ülkemiz son 5 yıldır gerçekten çok büyük, çok önemli, çok tarihi hadiseleri ardı ardına yaşamıştır. Bu süreçte, kısır düşünenler, sorumsuzca davrananlar, hırslarının kurbanı olanlar, nefsinin peşinden gidenler milletimiz tarafından tasfiye edilmiştir. Ekonomide içinden geçtiğimiz hassas dönem herkes açısından büyük bir imtihan, ayrıştırma vesilesi haline dönüşmüştür.

FİNANS SIKIŞIKLIĞI

Ekonomimizin dengelerini, finanstan yatırımlara kadar her alanda tahkim etmeye yönelik programları dikkatle hayata geçiriyoruz. Sanayicimizin, tüccarımızın, esnaf ve sanatkârımızın, tarım sektörümüzün, ücretli kesimin, velhasıl milletimizin yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Enflasyondan, faizlerden, döviz kurundan bunalan, işini çevirmekte zorlanan herkesin yaşadıklarını yakından takip ediyoruz. Bankacılık sektörünün hareket alanının daralmasından kaynaklanan finans sıkışıklığının yol açtığı zincirleme sorunların öneminin ve aciliyetinin de farkındayız. Tüm bu sıkıntıların çözümüne yönelik hazırlıklarımız, çalışmalarımız var.

BİRAZ DAHA SABIR

Hiçbir sanayicimizi, tüccarımızı, çalışanımızı, vatandaşımızı vicdan ve ahlak yoksunu tefecilerin, iyi günde ortaya çıkıp kötü günde kaybolan fırsatçıların insafına terk etmeyeceğiz. Dengeleme, disiplin ve değişim üzerine kurulu yeni bir ekonomik program hazırladık. Milletimizden biraz daha sabırlı olmasını, ülkesine ve yönetimine güvenmesini istiyorum. En zorunu geride bıraktık.

AB İLE YENİ SÜREÇ

Avrupa ile yaşadığımız sıkıntılı süreci yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Ülkemize yönelik ithamların mesnedi kalmayınca, aklı selim galip gelmeye ve diyalog yolları yeniden açılmaya başladı. İnşallah yeni dönemde Avrupa’yla gerçekten mesafe kat ettiğimiz bir sürece gireceğiz.

Terör örgütleriyle karanlık ilişkileri sebebiyle yargılanan bir rahibi bahane ederek ülkemize yaptırımlar uygulamaya kalkan bu çarpık anlayışla, diplomasinin ve hukukun sınırları içinde mücadele etmekte kararlıyız. Amerikan yönetiminin eninde sonunda ülkemize yönelik yanlış bakış açısını düzelteceğine inanıyorum. Henüz arzu ettiğimiz seviyeye gelmemiş olsa da ortak bir anlayışa ulaşma yolunda ilerleme kaydetmeye başladığımızı söyleyebiliriz. İnşallah, en kısa sürede aramızdaki meseleleri çözüp, Amerika ile yeniden stratejik ortaklık ruhuna uygun ilişkiler geliştirmeyi ümit ediyoruz.”

YENİ SİSTEMLE İLK GÜN

MECLİS, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilen 27’nci yasama döneminde 2’nci yasama yılına dün törenle başladı. Meclis Başkanı Binali Yıldırım, yeni dönemin ruhunun “yasama-denetim odaklı Meclis ve güçlü milletvekili profilinden geçtiğini” vurguladı. TBMM Genel Kurulu’nun dünkü özel oturumunda milletvekilleri ile genel başkanlar hazır bulundu. TBMM’de askeri törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a MHP’li Başkanvekili Celal Adan eşlik etti. Suriyeli bir işadamı, Meclis Şeref Holü’nde Erdoğan’a el yapımı ipek aba hediye etti.

KİMSE MECLİS’İN SESİNİ KISAMAZ

Meclis Başkanı Yıldırım, Başkanlık Divanı’nda ses sistemini açmakta kısa bir sorun yaşanınca, önce “Ses geliyor mu?” diye sordu ve sistem açılınca “Kimse TBMM’nin sesini kısamaz” diye espri yaptı. Yıldırım’ın parlamentoda kadın milletvekili oranının artmasından memnuniyeti duyduğunu ifade ettiği sırada HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, tutuklu Hakkâri Milletvekili Leyla Güven’in fotoğrafını havaya kaldırıp, “Bir kişi eksik” diye tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Genel Kurul’a gelişinde ve ayrılışında AK Parti grubu ayakta alkışlarken MHP grubu ve bazı İYİ Partililer de ayağa kalktılar.

HDP’liler Genel Kurul’a tutuklu milletvekili Leyla Güven’in fotoğrafıyla geldi. Meclis’te açılış töreni başlamadan önce sıralara Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşma metni bırakıldı.

AMERİKA YANLIŞ YOLA GİRDİ

Türkiye’nin ekonomi konusunda ihtiyacı olan reformların neler olduğunu en iyi biz biliyoruz. Ancak bir süredir yaşadığımız ve kurdaki yükselişin sebep olduğu hadiselerin ülkemizin ekonomik gerçekleriyle, eksikleriyle ilgisi olmadığı çok açıktır. Amerika yönetimi, aramızdaki siyasi ve hukuki sorunları diyalog yerine tehdit ve şantaj diliyle çözmeye çalışmak suretiyle bu yanlış yola girmiştir. Güya bize bedel ödetmeyi amaçlayan bu yöntem aslında en büyük zararı orta ve uzun vadede Amerika’ya vermektedir. Türkiye ekonomisi bu tür tehditler ve saldırılarla yıkılmayacak kadar güçlüdür. Kurdaki yükselişin yol açtığı belirsizlik yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Bütçe disiplininden en küçük bir taviz vermiyoruz. Ülkemizin uluslararası piyasalardaki görünümünü güçlendirecek adımları birer birer atıyoruz.

HEDEF KANDİL VE SİNCAR

Irak’ta ve Suriye’de ciddi etkinlik kazanan terör örgütleri her geçen gün mevzi kaybetmektedir. Türkiye olarak PKK’nın Irak’ta faaliyet gösterdiği yerlerin önemli bir bölümünü kontrol altına aldık. Hedefimiz, çıban başı olarak gördüğümüz Kandil’i ve yeni Kandil olma yolunda ilerleyen Sincar’ı bölücü terör örgütünden tamamen temizlemektir. Suriye’de güvenli hale getirdiğimiz bölgeleri genişlettikçe ve huzuru sürekli hale getirdikçe, ülkemizdeki misafirlerimizin kendi topraklarına dönüşlerinin hızlanacağına inanıyoruz. Bundan sonraki hedefimiz, Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki bölgelerin, buraları işgal eden terör örgütünden temizlenerek güvenli hale getirilmesidir.”

YENİ SİSTEMİN RUHU

Yıldırım, yeni dönemi açış konuşmasında özetle şu mesajları verdi:

“Demokrasinin kalbinin attığı bu çatı altında her mesele konuşulur. Bizler varlığımızı demokrasiye borçluyuz. Gücümüzü milletten alıyoruz. Milletimize, devletimize ve demokrasimize yönelen her saldırı bundan sonra da karşısında TBMM’yi bulur. Zaman zaman tartışırız, uzlaşamadığımız durumlar olabilir. Esas olan müzakere edip, görüş beyan etmektir. Bunlar çoğulcu demokrasinin gereğidir. Fakat milli meselelerimizde asla ihtilafa düşmemeliyiz.

En son kur üzerinden ülkemiz ekonomisine yöneltilen dış kaynaklı saldırıda Gazi Meclisimiz bir kez daha milli duruşunu ortaya koymuştur. Karar alana kadar tartışalım, farklı fikirleri müzakere edelim. Karar aldıktan sonra bir bileğe bağlı parmaklar gibi tek yumruk olalım. Yeni sistemin ilk milletvekilleri olarak TBMM’de yeni sistemin ruhuna uygun olarak yasama ve denetim odaklı çalışacağız. Yeni dönemde yasama ve yürütme organlarının uyumlu çalışması, sıkıntıların çözümünü kolaylaştıracaktır. Yeni sistemin ruhuna uygun bir şekilde Meclis’in güçlendirilmesi ve bunun yolunun da güçlü milletvekili profilinden geçeceği gerçeğinden hareketle kanun yapımının milletvekillerinin gerçek anlamda teklifleriyle olacağı aşikârdır. Bu bakımdan yasama altyapımızı güçlendirdik.

Son zamanlarda ekonomimizde ağırlıklı olarak küresel kaynaklı bazı sıkıntıların yaşandığını biliyoruz. Bu sefer de milli dayanışmayla kısa sürede ekonomik kaynaklı, terör kaynaklı sorunların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Kadın milletvekillerimizin oranı yüzde 25 artmıştır. Gelecekte TBMM’de görev yapan kadın milletvekillerinin seçmen sayısıyla mütenasip olarak artacağına yürekten inanıyorum.”

ERDOĞAN’DAN BAHÇELİ YANITI: ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İNŞALLAH

TBMM Genel Kurulu’na verilen arada TBMM Başkanı Binali Yıldırım, liderleri Başkanlık Divanı’nın arkasında bulunan odada bir araya gelmeye davet etti. Davete Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Grup Başkanvekili Ahat Andican, MHP’li TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, programını gerekçe göstererek buluşmada yer almadı. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından Erdoğan, “Başbaşa görüşme ne zaman” sorusuna “Önümüzdeki günlerde inşallah” yanıtını verdi. Erdoğan ve Bahçeli, makam araçlarına kadar birlikte yürüdü. Kurtulmuş görüşmeyle ilgili olarak, “Sohbet ortamında geçti” değerlendirmesini yaptı.

BAKANLAR VE KOMUTANLAR LOCADA

GENEL Kurul’da Cumhurbaşkanlığı’na ayrılan locaya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı otururken, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları da yeni protokol düzeninde locada kabine üyelerinin arkasındaki koltuklarda oturumu izlediler. Özel oturuma yabancı misyon temsilcilerinin yoğun ilgisi nedeniyle localara ek koltuklar getirildi. Yüksek yargı organlarının başkanları, üst düzey bürokrasi ve eski milletvekilleri de locadan görüşmeyi izlediler.

UZLAŞMALI GÜNDEMLE YEMİN

MECLİS’te yasama yılının açıldığı oturum öncesinde CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun hangi sırada yemin edeceği tartışma konusu olmuştu. TBMM İçtüzüğü’ne göre daha önce yemin etmeyen milletvekilinin, katıldığı ilk birleşimin başında yemin etmesi gerekiyor. Özel oturum için önceden belirlenen gündemin değişmesini istemeyen AK Parti’nin beklentisine CHP grubu olumlu yaklaştı. İki partinin anlaşması sonucunda Yıldırım da Cumhurbaşkanı’nın konuşmasının ardından birleşimi kapatmayarak ara verdi. Erdoğan konuşmasını tamamladığı sırada muhalefet kulisine gelen Berberoğlu, verilen arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile sohbet etti ve ardından ikinci oturumda Genel Kurul salonuna girdi. AK Partili Başkanvekili Mustafa Şentop’un yönettiği bu oturumda Berberoğlu yemin etti.

HERKÜL İŞBAŞINDA

ÖZEL oturum öncesi Meclis yerleşkesi ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Meclis’e giriş ve çıkışlar yeni bir protokole bağlanarak personelin sadece iki güvenlik kapısından girişine izin verildi. Meclis Emniyeti’nin kadrolu dedektör köpeği Herkül, Genel Kurul salonu ve kulislerde uzun süre bomba araması yaptı.