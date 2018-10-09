Erdoğan’dan AB’ye “Evet İse Evet, Hayır İse Hayır”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ulusal Meclis'te katıldıkları heyetler arası çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan AB’yi, Türkiye ile ilişkilerde samimi olmamakla eleştirdi.

"1963'TEN BERİ OYALANAN BİR TÜRKİYE VAR”

"Türkiye'nin AB sürecinin hızlandırılması için AB ülkelerinden beklentiniz nedir? Bu konuda önümüzdeki süreçte daha fazla konunun gündeme getirilmesini bekliyor musunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, öncelikle verdiği destekten dolayı Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a teşekkür etti.Recep Tayyip Erdoğan, "Çünkü, Avrupa Birliği sürecinde gerçekten her zaman yanımızda durdular, her zaman bize desteklerini verdiler." dedi.

Bu süreçte 1963'ten 2018'e gelindiğini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"1963'ten bu yana oyalanan bir Türkiye var. Hiçbir AB üyesi ülkeye böyle bir zulüm yapılmadı. Ne 'evet ne hayır.' Evetse evet, hayırsa hayır. Samimi olmak lazım. Alacaksanız sinyallerini verin, almayacaksanız bunu da söyleyin. Ne bizi yorun ne biz sizi yoralım. Siz yolunuza, biz yolumuza devam edelim. Bu kadar açık ve net olmak lazım. Ben, siyasette özellikle açıklığı severim, netliği severim, dürüstlüğü severim. Bu adımı da buna göre atmak lazım diyorum ve şu anda sabır noktasındayız, sonu hayrolur diyorum.

ORBAN’DAN DESTEK

Macaristan Başbakanı Orban ise, Türkiye’nin bölgede barışı tesis edebilecek bir istikrara sahip olması ve düzensiz göçü bölgeden uzak tutabiliyor olmasının Macaristan için önemli olduğunu vurguladı.

Orban, AB'nin dünya çapında güç olmak istemesi halinde Türkiye ile iş birliğini güçlendirmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

''Macaristan bugün de bundan sonra da Türkiye'nin AB üyeliğini destekleyecek. Avrupa'nın, bizim karar vermemiz gerekiyor. Eğer biz önemli bir güç olmak istiyorsak o zaman Türkiye ile iş birliği yolunu bulmamız lazım. Şu an yaptığımız doğru değil. Daha önce birçok fasıl açıp da bir tane bile fasıl kapatmadığımız bir durum olmadı. Bu durum kabul edilemez ve zekice değil."