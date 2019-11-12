Erdoğan'dan AB'ye: Türkiye'ye karşı tavrınızı gözden geçirin

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB'ye seslenerek, "Suriye tarafında kontrol altında tutan Türkiye'ye karşı tavrınızı gözden geçirin. Kapılar açılır, DEAŞ’lılar size gelir, bize gözdağı vermeye kalkmayın." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

Şu anda 4 milyon mülteciyi ülkesinde ağırlayan bir Türkiye'ye karşı takındığınız tavrı iyi bilin. Bu kadar DEAŞ'lıyı şu anda cezaevlerinde bulunduran ve aynı şekilde Suriye tarafında bulunanları da kontrol altında tutan bir Türkiye'ye karşı takındığınız tavrı iyi gözden geçirin. Bunları siz hafife alıyor olabilirsiniz, bu kapılar açılır bu DEAŞ'lılar da size gönderilmeye başlandı, gönderilir. Ondan sonra siz başınızın çaresine bakın. Türkiye'ye gelip de Kıbrıs'taki bu gelişmelerle ilgili gözdağı vermeye de kalkmayın. Biz bunları da pek takmayız, yolumuza devam ederiz.

12/11/2019 14:14