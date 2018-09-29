Erdoğan'dan Almanya'ya eleştiri
29/09/2018
TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya ziyareti kapsamında Berlin'de katıldığı bir yemekte önemli mesajlar verdi Erdoğan, Almanya'ya teröristler üzerinden eleştiride bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'daki temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın başkenti Berlin'de onuruna verilen yemekte bir konuşma yaptı.
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
"Almanya Türkiye'nin en büyük ticari ortağıdır.
Türk ekonomisi sağlam temeller üzerine kuruludur.
Teröristler Almanya'da elini kolunu sallayarak dolaşmaktadır.
Bir sözde gazeteci (Can Dündar) Almanya'da el üstünde tutuluyor.
Teröristleri korumak gibi bir görevimiz yok."