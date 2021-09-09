Erdoğan'dan Atina'ya net mesaj

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de Adalar Denizi Sempozyomu'na video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Ege Denizi medeniyetin kavşak noktasında yer aldı.Ege Denizi barış ve dostlukla anılmalı. Aylan Bebek dünyanın utanç vesikası olarak hafızalarda. Tarihi fırsatlar Yunanistan nedeniyle heba edilmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi tarafından düzenlenen “Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu”na bir video mesaj gönderdi.



Erdoğan'ın mesajından öne çıkanlar şöyle:

Ege barışın sembolü olması gerekirken insani trajedilerle gündeme geldi.

Türkiye düzensiz göçle mücadelesinde tek başına bırakıldı.

Yunanistan haklarımıza saygı göstermeli, oldu bittilerden kaçınmalı.

Hakkaniyete, adalete ve iş birliğine dayalı çözüm yolları bulabiliriz.

Diyalog ve müzakereye önem verdik.

Tansiyonu yükselten adımlar karşısında suhuletle davrandık.



Tarihi fırsatlar Yunanistan nedeniyle heba edilmiştir

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09/09/2021 15:01