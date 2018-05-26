Erdoğan'dan Avrupa'ya miting tepkisi

TC Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ankara'da aday tanıtım toplantısı konuşmamı şu şekilde tamamlamıştım. Biz millet olarak hep güzel başlangıçlar yaptık. Malazgirt'te, İznik'te, Söğüt'te, Ankara'da güzel bir başlangıç yaptık. 24 Haziran'a yeni yönetim sistemiyle güzel bir başlangıç yapmaya hazırlıyoruz. Avrupa'da PKK terör örgütünün, YPG'nin, PYD'nin ön kuvveti durumunda olan HDP'ye meydanlarda miting yapma müsaadesi veren yönetimler, AK Parti'ye oralarda müsaade etmiyorlar, salonlarda yer vermiyorlar. 'Ne kadar engellersek o kadar kar' diyorlar. İsteseniz de istemeseniz de Bosna Hersek size yetti.

Erzurum Anadolu'daki güzel başlangıcımızın anahtarıdır, giriş kapısıdır. Bir ara bölücü teröristler Erzurum'a musallat olmaya çalıştılar ama tutunamadılar. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 475. Kuzey Irak'ta 414. Yurtiçinde 398. Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Asla şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız. Ülkemizin huzuru, geleceği için gece gündüz çalışan güvenlik güçlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır.

"GÜVENLİK KORUCULARININ ÜCRETİNDE 135 LİRA İYİLEŞTİRME YAPIYORUZ"

Geçen yıl korucuların tamamını sigortalı hale getirmiş maaşlarını asgari ücretin üstüne çıkarmıştık. Şimdi güvenlik korucularımızın ücretlerinde 135 liralık bir iyileştirme daha yapıyoruz. Amacımız güvenlik korucularının tüm dikkatlerini teröristlerle mücadeleye ayırması.

Biri diyor ki, Kanal İstanbul'u yaptırmayacağım. Öbürü şunu yaptırmayacağım diyor. Hayatta sizin bu ülkede yaptığınız bir şey yok ki. Yatırım yapmadan istihdam olur mu? Biz eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette adımları attık mı? Ulaşımda adımları attık mı? Dış politikada güçlü iradeyi ortaya koyduk mu?