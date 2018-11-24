Erdoğan'dan Bahçeli'ye ittifak teşekkürü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde, üç büyükşehirden aday göstermeme kararını açıklayan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

İstanbul'da partisinin aday tanıtım toplantısında konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Bahçeli'ye önümüzdeki seçimlerde İstanbul, Ankara, İzmir'de aday çıkarmayarak AK Parti'yi destekleme kararı için de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Erdoğan, "Bahçeli'ye, Cumhur İttifakı'na olan bağlılığını bugün bir kez daha beyan ettiği için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle 31 Mart seçimlerinin gerçekten Cumhur İttifakı karşısında yer alan, Sayın Bahçeli'nin ifadesiyle zillet ittifakı karşısında yükümüzün ne kadar ağır olduğunu bir kez daha burada ifade etmek istiyorum.

"Şu anda ana muhalefet partisi bu tür oluşumla, Kandil'den aldıkları icazetle bir araya gelen böyle ittifakı inanıyorum ki 31 Mart'ta benim milletim o teröristleri nasıl çukurlara gömdüysek şimdi de sandığa gömecektir" diye konuştu."

Toplantıdaki konuşmasına devam eden Erdoğan, birazdan 40 il için belirlenen adayları açıklayacak.

Açıklanacak iller arasında İstanbul, Ankara ve İzmir adayları yer almıyor.