Erdoğan’dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Türk İş Konseyi Bakü Buluşması Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Son bir haftadır şahit olduğumuz tepkiler, bölgemize ve ülkemize yönelik kimlerin hesabını bozduğumuzun birer ispatıdır. Türkiye, Barış Pınarı Harekatıyla en az 1974 Kıbrıs Barış Harekatı kadar hayati önemde bir adım atmıştır. Tehditlere ve baskılara aldırmadan harekatımızı sonuna kadar götürmekte kararlıyız" dedi.

Erdoğan, Azerbaycan'da Dünya Türk İş Konseyi Bakü Buluşması Toplantısı'na katıldı. Konuşmasında, insanlığın barış ve huzuruna kasteden belaların başında terörizmin geldiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Günümüzde ne kadar gelişmiş olursa olsun, dünyanın hiçbir ülkesi terör tehlikesinden azade değildir. Ancak bizler, coğrafi konumumuz hasebiyle terör tehdidine daha fazla maruz kalıyoruz. Türkiye, tam 35 yıldır aralıksız şekilde bölücü terörle mücadele ediyor" dedi.

14/10/2019 20:53