Erdoğan'dan BM'nin 79'uncu kuruluş yıl dönümü mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü ve Birleşmiş Milletler (BM) Teşkilatının 79'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında BM'nin 79'uncu kuruluş yıl dönümü vesilesiyle BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM çalışanlarını tebrik etti.

Gazze ve diğer çatışma bölgelerinde hayatını kaybeden BM görevlilerinin sayısının rekor düzeylere ulaştığını belirten Erdoğan, "Barışı koruma misyonlarına saldırıldığı, Genel Sekreteri’nin 'istenmeyen adam' dahi ilan edildiği bu günlerde Teşkilat, kuruluş yıl dönümünü maalesef buruk bir şekilde idrak ediyor. Oysa, dünyanın dört bir yanındaki çatışmaların meydana getirdiği yıkım, giderek genişleyen ve derinleşen açlık ve yoksulluk hali, dünyayı zehirli bir şekilde saran İslam ve yabancı düşmanlığı ile ırkçılık, Birleşmiş Milletler'e düşen görev ve sorumluluğu her geçen gün daha da arttırmaktadır. Bu sorumluluğun layıkıyla ifası ancak Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi dahil tüm temel organlarının işlevlerini yerine getirebilecekleri uygun şartların sağlanmasıyla mümkün olabilir." ifadesini kullandı.

- "Ülkemizde artan BM mevcudiyeti, BM ile pekişen işbirliğimizin somut tezahürlerindendir"

Türkiye'nin BM'nin kurucuları arasında yer aldığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"79 yıl önce bugün, gelecek kuşakları savaşlardan korumak üzere tesis edilen, Türkiye'nin de kurucuları arasında yer aldığı Birleşmiş Milletler, bu amaçla en geniş yetkiyle donattığı organı olan Güvenlik Konseyinin, hem uluslararası hukuku hem insanlık onurunu ayaklar altına alan gelişmeler karşısındaki aczi nedeniyle maalesef atalet içerisindedir. Gazze soykırımını sona erdirecek adımları atamayan Güvenlik Konseyi, bu tutumuyla failleri cesaretlendirmekte, kurallara dayalı uluslararası sisteme olan inancı zedelemektedir. Orta Doğu'daki mevcut durum daha da yıkıcı, geniş çaplı bir krize dönüşmeden Güvenlik Konseyinin uluslararası hukukun gerektirdiği tedbirleri alarak uygulaması artık hayati önemdedir. Türkiye, çok taraflılığın mihenk taşı olarak addettiği Birleşmiş Milletler'in tekrar insanlığın umudu olması ve uluslararası sistemin çifte standartlardan arındırılmış adalet anlayışı, eşitlik ile dayanışma ilkeleri temelinde etkili bir yapıya kavuşturulması için her türlü çabaya destek vermeye hazırdır. Teşkilat çatısı altında yürütülen arabuluculuğa, ihtilafları önlemeye ve barışı korumaya, terörle mücadeleye, göçün idaresine, sürdürülebilirliğe ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetler ile Medeniyetler İttifakı gibi girişimlere somut katkılarda bulunmaya devam etmekte kararlıyız.

İstanbul başta olmak üzere, ülkemizde artan BM mevcudiyeti de BM ile pekişen işbirliğimizin somut tezahürlerindendir."

24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü'nü tebrik ederek görevleri başında hayatını kaybeden BM çalışanlarını saygıyla anan Erdoğan, Teşkilatın 79'uncu kuruluş yıl dönümünün tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.