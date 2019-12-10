Erdoğan’dan dünyaya Nobel çağrısı!

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, “On binlerce Müslümanın kanını döken bir caniyi savunan, öven bir şahsın böyle bir ödüle layık görülmesi, utanç vericidir, rezalettir” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizde geçmişte yaşanmış en küçük bir hadiseyi bile mecrasından saptırarak küresel çapta karalama kampanyasına çevirenler, Ahıska Türklerinin trajedisine kör ve sağır kalıyorlar.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bize demokrasi ve hukuk dersi verenler, on binlerce insanın kanını döken diktatörleri ve terör elebaşılarını kırmızı halıda ağırladılar.” ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan'ın 'teröriste ödül' sözlerine açıklama

DÜNYA LİDERLERİNE ÇAĞRIDA BULUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Peter Handke’ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine ilişkin, “Çünkü bunların hakkı, hakikati, adaleti ve insani değerleri savunmak gibi bir dertleri asla yoktur. Böyle bir hassasiyetlerinin olmadığını Nobel edebiyat ödülünü Bosna soykırımını inkar eden bir faşiste vererek tekrar göstermişlerdir. Bu ödül, sadece İslam ve insanlık düşmanlarına cesaret aşılayacaktır. Akıl, izan ve vicdan sahibi herkesi, bu skandala tepki göstermeye çağırıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Halihazırda 550 bin civarında Ahıska Türkü, yurtlarından uzakta hayatlarını devam ettiriyor. Bu kardeşlerimizin bir bölümü, 75 yıl önce ansızın terk etmek zorunda bırakıldıkları evlerine geri dönmenin haklı ve onurlu mücadelesini veriyor.” dedi. AA

10/12/2019 23:52