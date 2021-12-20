Erdoğan’dan ekonomik önlem paketi açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, "Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Bu yeni araç şöyle işleyecektir; insanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak. Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını TL'den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona ermesinin ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Afrikalı liderleri bir kez daha ülkemize misafir ettik. 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi de hamdolsun öncelikler gibi başarılı ve verimli geçti. Afrikalı mevkidaşlarımla ikili ilişkilerimizi ve bölgesel meseleleri değerlendirme imkanımız olduk.

Bakanlarımızın iştirakiyle düzenlenen oturumlarda önümüzdeki 5 yılda kıtanın eğitim, sağlık, güvenlik, tarım ve insan kaynaklı kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik atılacak adımları konuştuk.

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20/12/2021 20:25