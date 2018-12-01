Erdoğan'dan G-20 temasları

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi devam ediyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında bugün ikili temaslarda bulunuyor.

İlk görüşmesini TSİ 16.30'da Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile yapan Erdoğan, şu sıralar Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşüyor.

Görüşme öncesi kısa bir açıklama yapan Erdoğan, "İdlib'le ilgili görüşme yapmayı önemli buluyoruz. Kısa da olsa dar çerçevede İdlib'le ilgili atmamız gerken adımlar olduğuna inanıyorum. İdlib ile ilgili dörtlü zirve önem arz etti" dedi.



Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve İngiltere Başbakanı May ile de bir araya gelecek.





Münbiç başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler ve Cemal Kaşıkçı cinayetinin Erdoğan-Trump görüşmesindeki iki önemli başlık olması bekleniyor.



Suriye merkezli gelişmeler Erdoğan'ın Putin ile yapacağı görüşmede de ele alınacak. İki liderin görüşmesinde Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin de gündeme geleceği ifade ediliyor.



Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili daha önceden yaptığı açıklamada iki ülke arasında Türkiye'nin arabulucu olabileceğini belirtmişti.