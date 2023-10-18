Erdoğan'dan Gazze açıklaması: Soykırıma varan saldırının faillerini lanetliyorum

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze'ye yönelik soykırım derecesine varan saldırının faillerini lanetliyorum. Türkiye olarak önce insani ateşkesin, sonrasında da kalıcı istikrarın tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı’nın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

İİT Olağanüstü Toplantısı’nı İsrail’in artan zulmü karşısında İslam aleminin kararlılığını somut şekilde göstermesi bakımından takdirle karşıladığını belirten Erdoğan, "Gazze'ye yönelik soykırım derecesine varan saldırının faillerini lanetliyorum. Türkiye olarak önce insani ateşkesin, sonrasında da kalıcı istikrarın tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) sorumluluğunu yerine getirmediğine vurgu yaparak, "İnsan hak ve hürriyetleri konusunda mangalda kül bırakmayan batılı ülkeler, ateşe körükle gitmek dışında hiçbir adım atmadı. Uluslararası medya organları taraflı ve iki yüzlü yayınlarıyla adeta insan kıyımını aklama yarışına girdi. Katliamdan failler kadar, açıklamasıyla ateşe benzin dökenler de sorumludur." ifadelerini kullandı.