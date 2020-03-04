Erdoğan'dan 'gülümseme' açıklaması: Şeytani bir kampanya

TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da milletvekilleriyle buluşmasında ‘gülme anı’na ilişkin yapılan eleştirilere sert çıktı. "Şeytani bir kampanya” diyen Erdoğan “Orada bir ironi var. Trump’la yaptığım bir görüşmeyi aktarıyorum. Her tarafı ironik olan bir görüşmeyi ortaya koymak için söylenen bir söz” dedi.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın kulis haberine göre, Erdoğan’a eski İstanbul milletvekilleri ile geçen hafta sonu düzenlenen toplantıdaki “gülme” videosu izletildi ve konu üzerinde tartışma yapıldı. Şehit haberlerinin ardından kamuoyunda tartışma yaratan videoyu izlerken sinirlendiği görülen Erdoğan, “Orada bir ironi var. Trump’la yaptığım bir görüşmeyi aktarıyorum. Her tarafı ironik olan bir görüşmeyi ortaya koymak için söylenen bir söz. Bu şeytani bir kampanya. Değerlerimizden uzak bu yaklaşımı hayretler içinde karşılıyorum” diyerek sitem etti.

04/03/2020 09:49