Erdoğan'dan Güney'e ve Yunanistan'a çok sert mesaj

Türkiye denizlerde de gücüne güç katmaya devam ediyor. Milli Gemi Projesinin üçüncü gemisi Burgazada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı törenle bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

Törende bir konuşma yapan Erdoğan, Kıbrıs Rum Yönetimini bir kez daha net biçimde uyardı. Cumhurbaşkanı, “Doğu Akdeniz’deki doğal kaynakların ülkemiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışlanarak adeta gasp edilmesine yönelik girişimleri kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Bizim kimsenin hakkında hukukunda, hele hele toprağında gözümüz yoktur. Biz sadece ülkemizin ve kardeşlerimizin haklarını koruyoruz. Türkiye’ye rağmen Doğu Akdeniz’de veya Ege’de adım atabileceklerini sananlar ne büyük bir hata yaptıklarını anlamaya başladılar. Suriye’deki teröristlere nasıl günlerini gösterdiysek denizlerdeki haydutlara da meydanı bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.