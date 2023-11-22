Erdoğan’dan İBB adayı sorusuna yanıt

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayına ilişkin sorulan soruya yanıt verdi. Erdoğan, “En uygun olanı göreceksiniz.” dedi.

ads ads ads ads
22/11/2023

ads
Erdoğan’dan İBB adayı sorusuna yanıt


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nin yanındaki, inşaatı devam eden ek binada incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İBB ADAYI SORUSUNA YANIT

AK Parti’de belediye başkanlığı aday adaylığı başvurularının son günü olduğu anımsatılarak “İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerin adaylarını yakında duyar mıyız?” sorusuna Erdoğan, “Telaşlanmayın vakti saati gelince duyarsınız.” yanıtını verdi.

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıyla ilgili soruyu da “En uygun olanı göreceksiniz.” şeklinde yanıtladı.

22/11/2023 22:18
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Erdoğan’dan İBB adayı sorusuna yanıt
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.